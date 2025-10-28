タレントの叶恭子、美香姉妹が２８日までに公式ＳＮＳを更新し、コスプレ姿を披露した。インスタグラムで「わ、私の大事な里香ちゃんが！いないのです…と、探しておりましたら、ファビュラスな姉が"それは…わたくしの里香さんと一緒にいたわよ。ほら、あそこに。"と、女神の(そうでもないような)微笑みで真っ赤な尖ったお爪で指を指したその先には！！私の里香ちゃんはファビュラスな姉の悪い子ちゃんな感じの里香さんと一緒