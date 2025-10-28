◇SMBC日本シリーズ第3戦ソフトバンク―阪神（2025年10月28日甲子園）ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（29）が打席で沸かせた。3回1死二塁の場面でモイネロが登場。右打席に入ると超満員の甲子園をざわつかせた。左投げ左打ちで登録されているが、実は両打ち。むしろ右打席が一番得意という。今季も6月6日の交流戦・ヤクルト戦で山野太一から安打を放っている。この打席も2球目の150キロ級の直球を捉え、ら右