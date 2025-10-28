明治ホールディングスは28日、事業子会社の明治で希望退職を募ると発表した。勤続15年以上の満50歳以上の管理職と総合職の社員が対象で、募集人数は定めない。募集期間は10月29日から12月19日で、退職日は2026年3月末。業績が堅調な中での「黒字リストラ」となる。明治の従業員は約1万人だが、対象となる人数は非公表。希望者には通常の退職金に特別加算金を上乗せして支給する。明治は今年4月から「年齢に依存しない抜てき