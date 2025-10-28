「東京ドラマアウォード2025」の受賞作品と受賞者が28日、発表され、奈緒（30）が主演女優賞に選出された。都内で授賞式が行われた。奈緒は外国人居住者のリアルを描いたNHK「東京サラダボウル」で緑髪の国際捜査の警察官、鴻田麻里を演じた。今作は海外から参加したキャストも多かった。「初めて日本に来るという仲間もいて、日本の撮影現場を初めて知って、とてもとても幸せだったと言って帰ってくださったキャストの皆さんの顔