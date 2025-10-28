働く意欲を持ち続けるシニアと、そんなシニアの経験を生かしたい企業のマッチング交流会が28日、金沢市で開かれました。 55歳以上のシニア世代の就労を促進しようと、金沢市が年2回開いているこのマッチング交流会。今回は、働く場所を探す50人ほどのシニアと、その力を求める市内の企業17社が参加しました。石川県によりますと、定年を迎えても再雇用や再就職などで仕事を続けているシニア層は年々増えていて、直近の4年間では