俳優の吉宮るり（27）が28日、自身のXを更新し、気象予報試験に合格したことを報告した。【写真】通知書を手にして喜ぶ吉宮るり気象予報士試験に合格！吉宮は、令和7年度第1回（通算第64回）気象予報士試験で合格。第62回から受毛始め、3回の受験で合格をつかんだ。吉宮は「夢かと思い現実でほおをつねるという行為を初めてしました！気象予報士試験は合格しましたが、まだまだ予報士としてのスタートラインにたったばかり