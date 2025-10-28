¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¿ÉË·¼£Ïº»á¡Ê69¡Ë¤¬28Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¿ÉË·¼£Ïº¥º¡¼¥à¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤«¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å3¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢³¹Æ¬±éÀâÃæ¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ò½Æ·â¤·¡¢»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤¬»¦¿Í¤Ê¤É5¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£»³¾åÈï¹ð¤Ï22Ç¯7·î8Æü¡¢ÆàÎÉ»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç»²±¡Áª¤Î±þ±ç±éÀâÃæ¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ»á¤Ë¸þ¤±¤Æ¼êÀ½¤Î½Æ¤òÈ¯Ë¤¤·¤¿¡£°ÂÇÜ»á¤Ï¥Ø¥ê¤Ç¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤¿¡£Æ±Èï