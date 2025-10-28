被害額は１３０万円以上です。札幌市北区のセレクトショップで、高級ブランドのダウンジャケット５着が盗まれました。店の防犯カメラに犯行の一部始終が映っていました。札幌市北区にあるセレクトショップに設置された防犯カメラの映像です。（男）「ショルダーバッグないですか？」ショルダーバッグを探しに来たという２人組。（男）「モンクレじゃん！」店員から説明を受けている後ろで、もう１人がスマートフ