物価高騰に苦しむ家計を応援します。 長崎市の築町商店会で10月28日からプレミアム商品券の販売が始まりました。 長崎市の「メルカつきまち」の前にできた100人以上の列…。 （長崎市内から） 「6冊3万円（買った）。正月のおせち料理に使おうかと思っている。あとは食品に使おうかと」 10月28日に発売された「築町プレミアム商品券」は、 1冊6,000円分の商品券を5,000円で購入することができ、1,000円お得に。 地区の74の