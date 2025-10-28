28日の金沢競馬7R「能登復興支援おりひめ賞」（ダート1400メートル、7頭立て）で1番人気のメイショウマクジキ（牡3＝加藤和宏、父グレーターロンドン）が逃げて1着。鞍上の中島龍也（29）は地方競馬通算1100勝を達成した。2014年4月6日の初騎乗から7160戦目での達成。