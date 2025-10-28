◆東都大学野球２部秋季リーグ戦最終週第２日▽拓大１２―１１立正大（２８日・大田スタジアム）立正大が２０１７年春以来、１２度目の２部優勝を果たした。全日程を終えて９勝３敗の勝ち点４。第１試合で２位の専大が日大に敗れ、７勝３敗の勝ち点３となった時点で、仮に勝ち点で並ばれたとしても勝率で上回ることが確定した。拓大との最終戦は敗れたものの、巨人が育成ドラフト２位で指名した最速１５２キロ右腕・林燦（きら