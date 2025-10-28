脚本家の三谷幸喜氏とフリーアナウンサーの有働由美子が28日、都内で行われた「東京ドラマアウォード2025」授賞式で司会を担当。ユーモアあふれる進行で会場を盛り上げた。「東京ドラマアウォード2025」授賞式に出席した三谷幸喜氏と有働由美子東京ドラマアウォードは、作品の質の高さだけではなく、市場性と商業性にスポットをあて、“世界に見せたい日本のドラマ”というコンセプトのもと、世界水準で海外に売れる可能性が高い優