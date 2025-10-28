花巻東高を訪問後、報道陣の取材に応じるソフトバンク・城島CBO＝28日、岩手県花巻市ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）が28日、岩手県花巻市の花巻東高を訪問し、ドラフト会議で1位指名した米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手の父で同校監督の洋さんに指名あいさつを行った。面会後に取材に応じ「麟太郎君を高く評価をしたということをお伝えしたかった」と話した。洋さんは1位指名に驚いたと