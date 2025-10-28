■全国の29日（水）の天気発達した低気圧は、しだいに北海道から離れる見込みです。ただ、寒気が残るため、北海道では昼頃にかけて雪の降る所がありそうです。29日夕方までに、多い所で40センチの降雪が予想されています。電線や樹木などへの着雪に注意が必要です。また、引き続き強風にも注意が必要です。東北や北陸でも、朝にかけて雨や雪の所があるでしょう。日中は天気が回復し、東北から九州は広い範囲で晴れそうです。朝の気