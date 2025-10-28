Jリーグは28日、同日付で開催した理事会において、Jリーグ入会申請のあったラインメール青森、レイラック滋賀、ヴェルスパ大分の3クラブについて、Jリーグ（J3）への入会を条件付きで承認した。ラインメール青森、レイラック滋賀、ヴェルスパ大分については、9月25日に開催された理事会において、2026特別シーズン（2026年1月から同年6月に特別シーズンとして設定する期間／入会対象のJ3では『明治安田J2・J3百年構想リーグ』