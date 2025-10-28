本日、SMBC日本シリーズ2025第3戦、阪神対福岡ソフトバンクが、阪神甲子園球場で行われます。第1戦は、僅差のゲームをものにして阪神が勝利。第2戦は一転して、ソフトバンクが早い回での大量得点で勝利をもぎ取りました。マイナビニュースでは、試合展開を見やすく掲載した速報記事を掲載しています。テレビ観戦できない方は、ぜひチェックしてみてください。 →✅第3戦の速報記事を見る!! ○予告先発投手、阪神は才木浩人