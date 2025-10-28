火口付近に見える穏やかな水面が直後、突然ごう音とともに噴き上がりました。噴火の瞬間です。噴き出た大量の水蒸気と火山灰は、あっという間に画面を覆い尽くしました。噴火が起きたのは、フィリピンの北部ルソン島にある、標高311メートルの山、タール火山です。現地時間の26日午前3時ごろ、小規模な水蒸気噴火が発生。その様子を捉えたサーモグラフィーカメラ映像です。それから約5時間後の現地時間26日午前8時過ぎには、再び水