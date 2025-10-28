金沢市の小学生の伝統行事「連合音楽会」が28日から始まり、会場には児童たちの力強い歌声が響き渡りました。 ことしで65回目を迎える「金沢市小学校連合音楽会」。児童が音楽により親しみを持つことなどを目的に、毎年開催されている伝統行事で、市内にある小学校54校、約4300人の児童が参加します。28日から3日間の日程で開催され、初日のこの日は、湯涌小の虫送り太鼓から始まり、あわせて11校の児童が練習の成果を披露しま