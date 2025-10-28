女優の芳根京子（28歳）が、11月1日から日本テレビで始まる「カラダWEEK」公式SNSの動画に出演。毎朝やっている健康習慣について語った。日本テレビが毎年行っている「カラダWEEK」に芳根京子が参加することが決まり、カラダにまつわる10問10答を実施。今、夢中になっていることとして、芳根は「寝る前に焚き火の映像を見る」と回答する。また、毎朝やっている健康習慣として「南部鉄器でお白湯を作ります。ずっと興味はあったんで