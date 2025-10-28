JR芸備線 JR芸備線の存廃などを議論する国の再構築協議会の実証事業として2025年11月24日まで行われている列車の増便について、JR西日本は2026年まで延長することを決めています。28日、その延長期間の運行日が発表されました。 運行日は2025年11月29日から2026年2月28日までの土曜日（計14日間）です。新見駅～広島県の備後落合駅などで各日上下1本ずつ運行します。 現在JR西日本は再構築協議会の2025年度の実証