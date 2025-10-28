林の中をゆっくりと走り抜けるトロッコ列車。ここは標高およそ1080メートル、木曽郡上松町の南西部に広がる赤沢自然休養林です。およそ760ヘクタールの国有林で樹齢300年を超える木曽ヒノキの天然林が広がります。この時季、「マルバノキ」や「シロモジ」などが赤や黄色に色づき、毎年全国各地からおよそ1万人が訪れる人気の紅葉スポットです。大正から昭和にかけては木材を運ぶために整備された木曽森林鉄道が走って