日本から海外に発信する優れたテレビドラマを表彰する「東京ドラマアウォード2025」の授賞式が28日に都内で行われ、女優・杉咲花（28）が助演女優賞に選出された。杉咲は2024年10月期のTBS系「海に眠るダイヤモンド」で食堂の看板娘・朝子を熱演。その演技が評価され、助演女優賞を受章した。「このたびは素敵な賞をありがとうございます」と感謝を語り、「昨年度の授賞式を自宅から見守っていて、大切な仲間たちの栄光を誇