再生プラスチック供給の流れ環境省は28日、自動車部品メーカーへの供給を目的に、再生プラスチックの集約拠点を国内に複数整備する方針を明らかにした。2030年代初めにも欧州連合（EU）が、自動車の再生プラ活用を義務付ける見通しであることを踏まえた対応。地域ごとに拠点を設けるとしており、場所や数は今後決める。リサイクル業者から再生プラを集める際、検査などで品質を管理しながら大量の素材を安定供給できるようにす