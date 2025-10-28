◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦東海理化6―7鷺宮製作所（2025年11月28日京セラドーム）東海理化の追い上げも及ばず、3大会連続となる初戦突破はならなかった。6点を追う8回に2点を返すと、3―7の9回1死一、二塁から4番の武藤健司が豪快な3ラン。なおも2死一塁と食い下がったが、あと1点届かなかった。「ベンチで負ける雰囲気はなかった。打てるんじゃないかと思っていました」カウント0―1からの2球目。狙って