高校野球秋季九州大会準々決勝で神村学園に敗れ、スタンドにあいさつする沖縄尚学ナイン＝SOKKENスタジアム高校野球の秋季九州大会は28日、宮崎市のSOKKENスタジアムなどで準々決勝が行われ、今夏の全国選手権大会で初優勝した沖縄尚学が神村学園（鹿児島）に1―4で敗れ、来春の選抜大会出場が厳しくなった。秋季大会の成績は、来春の選抜出場校を決める重要な参考資料で、九州地区からは4校が出場する。