「Ｓ級シリーズ・Ｆ１」（２８日、西武園）梶原百香（２８）＝福岡・１１４期・Ｌ１＝予選１・７Ｒで久米詩（静岡）の仕掛けに離れず追走を決めて２着。好スタートを決めた。「車番が１枠で良かったので、久米（詩）さんか松井（優佳）さんの後ろが欲しかった。久米さんの後ろが取れたので、あとは離れないで付いていくことだけに集中した」と久米のまくりに食い下がり２着に入り、ホッとした表情でレースを振り返った。梶