「東京六大学野球、法大１０−１東大」（２８日、神宮球場）東大の下手投げエース・渡辺向輝投手（４年・海城）が大学ラストゲームを終えた。１回戦で救援、雨天中止を挟んだ２回戦では先発し、この試合は四回から登板して２回１／３を４失点と“３連投”。２０１７年秋以来となる悲願の勝ち点は逃したが、父の元ロッテ・俊介さん（４９）がスタンドから見守る中で雄姿を見せた。俊介さんは試合後に取材対応し「僕の息子でア