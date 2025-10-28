起業や新規事業を目指す人向けに、成功事例やノウハウを紹介するイベントが27日、小千谷市で行われました。このイベントは市が起業家を育成支援するプログラム「BALLOON（バルーン）」の一環で、起業に関心のある市民などが参加しました。 セミナーではNPO法人「想」 理事長の望月 博之さんが「小千谷での起業のリアル」をテーマに講演しました。 兵庫県出身の望月さんは転勤で小千谷市に来て勤務した