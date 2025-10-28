»³Åì¾ÊÀÄÅç»Ô¤Ç27Æü¡¢Ãæ¹ñ½é¤Î40Ëü¥È¥óµé¤Ð¤éÀÑ¤ß²ßÊª¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¹¥Þ¡¼¥ÈÉÖÆ¬¤¬²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£»³Åì¹Á¸ýÀÄÅç¹Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ2ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë40Ëü¥È¥óµé¹ÛÀÐÉÖÆ¬¤Ç¡¢À¸»º¡¦±¿±Ä¥×¥í¥»¥¹¤ÎÁ´²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È°Õ»×·èÄê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤è¤ë´¶ÃÎ¤ò¼Â¸½¤·¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎÄ¶Âç·¿¤Ð¤éÀÑ¤ß²ßÊªÉÖÆ¬¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È±¿±Ä¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KM¡Ë