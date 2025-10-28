大阪と兵庫の県境にほど近い能勢町の山あいに佇む能勢温泉は、豊かな緑に囲まれた静寂の温泉地。大阪中心部からも程よい距離で訪れやすく、穴場のような癒やしの空間です。施設は一軒宿の旅館や日帰り入浴が中心で、いずれも自家源泉100％の天然温泉を堪能できます。大阪の「奥座敷」として、長年多くの人々の憩いの場となっています。「能勢温泉」周辺には何がある？能勢温泉の周辺では、豊かな自然と地元グルメの両方を楽しめま