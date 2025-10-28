「銀座コージーコーナー」は、11月1日（土）から、『ハリー・ポッターと賢者の石』の世界観をプチケーキで表現したコレクションを、全国の店舗で発売する。これに先駆け、各店舗では事前予約を受付中だ。【写真】4つの寮をデザインしたスイーツ缶もかわいい！■アソートボックスも展開！今回登場する「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」は、ハリー・ポッターのトレードマーク、丸めがねと稲妻型の傷あと