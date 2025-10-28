◆九州地区高校野球準々決勝神村学園4―1沖縄尚学（28日、SOKKENスタジアム）神村学園が、今夏の甲子園を制した沖縄尚学をチーム力で退けて4強入りし、2年ぶりとなる来春の選抜大会出場へ大きく前進した。先発の龍頭汰樹（2年）が「カットボールがコースに決まって、打たせて取ることができた」と沖縄尚学打線を3回まで1安打に抑えた。試合中盤に右中指のまめがつぶれたが「マウンドを降りる気はなかった。チームが勝つた