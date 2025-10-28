¥¤¥¿¥º¥é¤Ã¤Ý¤¤´é¤·¤Ê¤¬¤é¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¡Ä½÷Í¥¤ÎÈæ²Å°¦Ì¤(39)=²­Æì¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¤ª²ÖÈª¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÏË¬¤ì¤ë¡¢Ä¹Ìî¸©¡£µîÇ¯¤Ï²Æ¡¢º£Ç¯¤Ï½©¤á¤¤¤Æ¤­¤¿µ¨Àá¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥³¥¹¥â¥¹Èª¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»¶ºö¤·¤¿¤ê¡¢¤¿¤ó¤Ý¤Ý¤ÎÌÊÌÓ¤ò¤È¤Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª²Ö¤Ë¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤¿¡×