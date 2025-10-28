◆九州地区高校野球準々決勝神村学園4―1沖縄尚学（28日、SOKKENスタジアム）今夏の甲子園を制した沖縄尚学が神村学園（鹿児島）に敗れて4強入りを逃し、来春の選抜大会出場が厳しくなった。◆センバツ切符の行方は…高校野球秋季九州大会の結果&日程はこちら◆沖縄尚学は5回、先発の新垣有絃（2年）が2死二塁から神村学園の梶山侑孜（2年）に右前適時打を打たれて先制点を許すと、7回に連打などで3失点した。打線は