◆九州地区高校野球準々決勝熊本工6―1日本ウェルネス（28日、SOKKEN）熊本工は先発の堤大輔（2年）が2試合連続完投勝利を挙げ、打線も小刻みに得点を重ねて日本ウェルネス（沖縄）に逆転勝ち。4強入りを果たし、9年ぶりの選抜大会出場に大きく前進した。◆センバツ切符の行方は…高校野球秋季九州大会の結果&日程はこちら◆堤は初回に3番の長山武蔵（同）に右越えの先制ソロを許したが、逆に「目が覚めた。内（の球