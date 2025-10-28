名古屋市に本社を置く東邦ガスは28日、9月までの中間決算を発表し、家庭向け電気の販売好調で、増収増益となりました。28日に発表された中間決算では、売上高が上半期で過去最高を記録しました。基本料金が半額となるキャンペーンが好調で、「電気」の契約数が4万2000件増え、電気販売量が前の年に比べて4.4％上がったことなどを要因に挙げています。また、夏の猛暑で空調などに使われる業務用ガスの販売が好調だっ