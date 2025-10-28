お笑いタレントの横澤夏子(35)が27日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。両親の職業を明かした。MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也から「どんな子だった？」と聞かれた横澤は「本当に目立ちたがり屋の子で。お調子者でしたね」と語り「小中高、生徒会長をやったり」と明かした。また、「優等生だったのか？」との質問には「優等生でしたね」とサラリ。さらに「父親が中学校の先生で、