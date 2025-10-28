◇ワールドシリーズ第3戦ドジャース 6X―5 ブルージェイズ（2025年10月27日ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦で延長18回、6―5でサヨナラ勝ちして2勝1敗とした。フレディ・フリーマン（36）が中堅へサヨナラ本塁打を放ち、WSタイ記録の18回、史上2番目に長い6時間39分の死闘に決着をつけた。ドジャースはWS史上最多記録の投手10人が登板。今季限