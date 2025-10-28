人工知能（AI）関連事業を手がけ、東証グロースに上場していた「オルツ」（東京都港区）の粉飾決算事件で、証券取引等監視委員会は28日、金融商品取引法違反（有価証券報告書の虚偽記載など）容疑で、元社長米倉千貴ことカン・チョンキィ容疑者（48）ら4人＝同容疑で逮捕＝と、法人としての同社を東京地検に告発した。告発容疑は2022年1月〜24年6月の売上高を計約84億8千万円水増しした有価証券届け出書や、24年1〜6月の売上高