「長時間」歩く成人は、短時間歩く人に比べて心臓血管疾患や早期死亡のリスクが低いことがわかった/Johner Images/Getty Images（ＣＮＮ）「ビーチを長く散歩するのが好き」と言う人に出会ったことがあるだろうか。もしかすると、そうした人たちはすでに長寿の秘けつのひとつを見つけているのかもしれない。米国内科学会の学術誌に掲載された研究によると、研究者が「１０分以上」と定義した長時間の散歩をする成人は、短時間しか