ロッテの中川スカウト（右）との記念撮影に応じた横浜高の奥村頼＝横浜市金沢区の同校ロッテからドラフト３位指名された横浜高の奥村頼人（１８）が２８日、同校で指名あいさつを受けた。将来的な先発ローテーションの一角を期待される左腕は「（指名から）少し時間がたって、自覚も芽生えてきた。練習も含めて、気持ちの準備はできている」と、すでに最高峰の舞台を思い描きながら前を向いている。午前９時３０分。校内の玄関