ÀÐÀî¸©ÃÎ»öÁª¤ÎÂÐ±þ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÏ¢¹çÀÐÀî¤Ï¡¢28Æü¤ÎÄê´üÂç²ñ¤Ç¿·¤·¤¤²ñÄ¹¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢º£¸å¡¢ÃÎ»öÁª¡¢¶âÂô»ÔÄ¹Áª¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£ Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î»Ù»ýÊìÂÎ¤È¤Ê¤ëÏ¢¹çÀÐÀî¡£²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¡¢Î¾ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô°ìËÜ²½¤Ë¶ì¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£28Æü¤ËÂàÇ¤¤ò·Þ¤¨¤¿Ê¡ÅÄ²ñÄ¹¤Ï¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤ò¤Ë¤é¤ó¤Ç¤³¤¦ÌäÂêÄóµ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÂàÇ¤¤·¤¿Ï¢¹çÀÐÀî¡¦Ê¡ÅÄ²Â±û ²ñÄ¹¡§¡Ö»ä¤¿¤ÁÏ¢¹ç¤¬»Ù±ç¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬1ËÜ²½¤¹¤ì