◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１０月２６日、東京・芝２０００メートル）ベテラン・中野達哉記者が「超ブル診断」データ編で、注目した馬は…。過去１０年の１番人気は【７・１・０・２】。残る勝ち馬３頭も２、３番人気とあれば、本命党の出番だが、単勝オッズ１０倍以上も２着６度、３着７度。ヒモ穴狙いが妥当か。本来頼りになるのは前走Ｇ１組で過去１０年で７勝。前走１番人気【６・２・２・１】なら信頼度は相当（残