当社は非常にエキサイティングな時期を迎えました。当社は自動車部品・タイヤ大手の独コンチネンタルの車部品部門から分離・独立（スピンオフ）して新会社として設立。今年9月18日には独フランクフルト証券取引所に上場したからです。 AUMOVIO（オモビオ）は従業員約8.6万人、25カ国約100拠点を有するグローバルサプライヤー。自動車部門にフォーカスすることによって、世界市場でリーダーにな