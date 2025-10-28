東京時間17:35現在 香港ハンセン指数 26346.14（-87.56-0.33%） 中国上海総合指数 3988.22（-8.72-0.22%） 台湾加権指数 27949.11（-44.52-0.16%） 韓国総合株価指数 4010.41（-32.42-0.80%） 豪ＡＳＸ２００指数 9012.50（-43.14-0.48%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84457.81（-321.03-0.38%） ２８日のアジア株は総じて下落。米中首脳会談への期待感は根強いものの、多く