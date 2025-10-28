子どもたちとの日常の様子を発信しているYouTubeチャンネル「大家族☆あさちゃんねる」のママが27日、Instagramのストーリーズを更新。第8子出産を報告した。【映像】大家族ママとパパと生まれたての赤ちゃんやママが作る大量の料理現在、約1万3000人がチャンネル登録している「大家族☆あさちゃんねる」では、子どもたち一人一人のワンプレートに焼き肉やサラダを盛り付けた晩ごはんや、オムライスプレートなど、大家族ごはん