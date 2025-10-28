10月28日（現地時間27日、日付は以下同）。フィラデルフィア・セブンティシクサーズは、ホームのエクスフィニティ・モバイル・アリーナでオーランド・マジック相手に136－124で勝利し、今シーズン開幕から無傷の3連勝とした。 この日シクサーズはジョエル・エンビードが休養。さらにポール・ジョージ（ヒザ）、ジャレッド・マケイン（親指）、トレンドン・ワ