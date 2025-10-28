10月29日（水）より7日間連続で、GANG PARADEの最新ライブ映像が公開される。GANG PARADEは12月17日（水）にメジャー8枚目となるシングルリリースを控え、現在絶賛放送中の最注目アニメ『デブとラブと過ちと！』のオープニングテーマ担当に抜擢されているが、その8thシングルの初回生産限定盤に付属するBlu-ray Discに収録される最新のバンドセットワンマンライブ＜THE GANG PARADE RISES Z at Spotify O-EAST 2025.8.21＞から、リ