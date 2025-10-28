¼«Å¾¼Ö¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¶å½£2026¡×¤¬¡¢ÍèÇ¯10·î9Æü¡Á12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬¡¢ÂçÊ¬¡¢·§ËÜ¡¢Ä¹ºê¡¢µÜºê¤Î5¸©¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍèÇ¯¤Ïº´²ì¸©¤âÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬28ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£³«ºÅ¤Ï4²óÌÜ¡£9Æü¤ËÄ¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¼þ²ó¥ì¡¼¥¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢10Æü¤ËÊ¡²¬¡¢º´²ì¤ÎÎ¾¸©¡¢11Æü¤Ë·§ËÜ¡¢ÂçÊ¬¤ÎÎ¾¸©¡¢12Æü¤ËµÜºê¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£