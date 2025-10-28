ÍèÇ¯10·î¤Ë°¦ÃÎ¸©¤ÈÌ¾¸Å²°»Ô¤Ç¶¦ºÅ¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥éÂç²ñ¤ÎÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï28Æü¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏËÌÄ«Á¯¤¬»²²Ã¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÁÈ¿¥°Ñ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÖÅú¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Æ±Æü¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë½àÈ÷¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡ÖÁª¼êÃÄÄ¹¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤Ë¤â´Ø·¸¼Ô¤Î½ÐÀÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¹º½£¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥éÂç²ñ¤Ç¤ÏÄ¾Á°¤ËÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯9·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ë¤Ï»²